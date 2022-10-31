Çanakkale’nin Yenice ilçesinde düzenlenen Büyük Birlik Partisi 1. olağan ilçe kongresinde ilçe başkanlığına Necdet Karabıyık seçildi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde düzenlenen Büyük Birlik Partisi 1. olağan ilçe kongresinde ilçe başkanlığına Necdet Karabıyık seçildi.

Yenice’de Belediye İş Hanında düzenlenen Büyük Birlik Partisi ilçe kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Necdet Karabıyık Büyük Birlik Partisi Yenice İlçe Başkanlığına seçildi.

BBP Yenice ilçe yönetim kurulu Mustafa Dönder, Selim Şahin, Mustafa Yavuz, İbrahim Güler, Halil Ceylan, Ali Karabıyık, Musa Sarı ve Hasan Hüseyin Dolman’dan oluştu.

BBP Yenice ilçe kongresinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen BBP Çanakkale İl Başkanı Levent Çavuş, “Bizim için önce devlet sonra millet ondan sonra hep beraber varız. Devletimiz var olduğu sürece hepimiz birlikte var olacağız. Siyasi parti olarak Cumhur İttifakı’nın destekçisiyiz” dedi.