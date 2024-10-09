Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesinden, hem kadınlar hem de çocuklar faydalanıyor.

Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi ve çevresinde bulunan diğer mahallelerde yaşayan kadınların, öğrencilerin ve minik çocukların yararlandıkları Yaşar Bayboğan Hizmet Binasında verilen eğitimler, çocukları geleceğe hazırlarken, kadınların ise sosyalleşmesine ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına olanak veriyor.

Her katında farklı dünyaların hayatlarına renk veren çalışmaların gerçekleştirildiği Yenice Yaşar Bayboğan Hizmet Binasının giriş katında çocuk atölyesi, 2. katında ise kırkyama, patchwork, kurdele nakışı, iğne oyası, ev tekstili gibi faaliyetlerin yapıldığı kadın ötölyesi yer alıyor.

Kadın atölyesinden 40 kursiyerin faydalandığı Yenice Yaşar Bayboğan Hizmet Binasında bulunan çocuk atölyesinde ise ikili eğitimle 36-72 ay aralığındaki çocuklar eğitim görüyor. Çocuklarını çocuk atölyesine bırakan anneler, kadın atölyesinde aldıkları eğitim sonunda el becerilerini geliştirerek ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Kadınlara, Büyükşehir Üretici Kadın Stantları projesinden faydalanma imkanı da veriliyor.

“Çocuklarımız ve kadınlarımız, bizim için büyük önem taşıyor”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdür Vekili Nazlı Cemre Dursun, çocukların kaliteli eğitim aldığı bu birimde, kadınların da ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyleyerek, “Kadın atölyemizde ev tekstili, patchwork, kırkyama, iğne oyası etkinlikleri yapmaktayız. Bu sayede kadınlarımızın ev ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Çocuk atölyemizde 36-72 ay çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Onların müzik, dans, psikososyal, psikomotor becerilerini geliştiriyor ve bilişsel süreçlerine de destek oluyoruz” dedi.

Merkeze talebin çok yoğun olduğunu kaydeden ve atölyeler ile Çocuk Gelişim Merkezlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Dursun, “Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle, ‘Çocuklar bizim geleceğimiz, aynı zamanda yaşama sevincimiz.’ Bu yüzden çocuklarımız ve kadınlarımız, bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Kapımız tüm kadınlara sonuna kadar açık”

Kadın atölyesi öğretmenlerinden Fatma Kuru, kurs çalışmaları sonucunda kadınların el becerilerini artırdıklarını belirterek, “4 yıldır kadınlara eğitim vermekteyiz. Sadece kırkyama değil; ev tekstili, kurdele nakışı, iğne oyası, çocuk odası takımları gibi her şeyi yapabiliyorlar. Geldiklerinde belki hiçbir şey bilmiyorlardı ama burada çok şeyi, özellikle de ellerindeki parçaları değerlendirmeyi öğrendiler. En başta da ev ekonomilerine katkı sağladılar. Burada iş yapıp da dışarıya satış yapan kursiyerlerimiz var. Tarsus’taki stantlara gidip, orada stant açıp satma imkanları da var. Ayrıca biz kurs olarak da sipariş alıyoruz. Sadece Yenice değil, çevre köylerden de katılım oluyor. Herkese açık kapımız” şeklinde konuştu.

“Atölyemizde bugüne kadar 115 çocuğa eğitim verdik”

Çocuk atölyesi öğretmenlerinden Sultan Benzer, şu ana kadar 115 çocuğun atölye faaliyetlerinden faydalandığının altını çizerek, “36-72 ay arası çocuklara eğitim vermekteyiz. 2 yıldır aktif olan atölyemizde bugüne kadar 115 çocuğumuza dokunduk. Şu anda atölyemizde 50 öğrencimiz, yarı zamanlı olarak öğrenim görüyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız, öğrenirken eğlenmenin keyfini çıkarıyor”

Çocuk atölyesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Mehtap Aydıncı ise çocukların burada eğlenerek öğrendiklerini vurgulayarak, “Atölyemize kayıtlı çocuklarımız çeşitli etkinlikler, danslar, eğitsel oyunlar ve sporsal faaliyetlerde bulunarak; yaşayarak öğreniyor, öğrenirken de eğleniyorlar” şeklinde konuştu.

Kadınlar, sosyalleşirken gelir elde etme imkanına kavuşuyor

Çocuklarının Büyükşehir Yaşar Bayboğan Hizmet Binasında bulunan birimlerden faydalandığını dile getiren ve kadın atölyesinden çok yarar gördüğünü kaydeden Fulya Karacan, “Ben üretici kadın atölyemize 2 yıldır geliyorum. Böyle bir şeye ilgim vardı ama burada artık profesyonelleştik. Sabah kızımı kreşe bırakıyorum, öğlen de oğlumla dershaneye geliyoruz. Aile boyu buradayız. Biz burada ürettiklerimizi, Tarsus’ta Kültür Parkta kurulan üretici kadın stantlarında satışa sunuyoruz. Böylece aile ekonomimize de katkıda bulunmuş oluyoruz. Burada aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Bizim için terapi gibi oluyor. Burada herkes derdini, tasasını unutuyor. Evine mutlu bir şekilde gidiyor” dedi.