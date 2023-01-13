Şanlıurfa’nın en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’de, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı gençlerin üniversiteye yerleşmesi için devasa hizmetler hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ikinci sınav hazırlık merkezinde pazartesi günü ders başı yapılacağını açıkladı.

Şanlıurfa’nın en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’de, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı gençlerin üniversiteye yerleşmesi için devasa hizmetler hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ikinci sınav hazırlık merkezinde pazartesi günü ders başı yapılacağını açıkladı.

Genç nüfus ortalaması Türkiye’nin üzerinde olan Eyyübiye’de, gençlerin eğitimde, sporda, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile ekonomik hayatta yer almalarına yönelik önemli projeler hayata geçiren Mehmet Kuş, Eylül ayında hizmete sunulan Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Meclis Üyesi İsmail Özbek ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi’ne giderek öğrenciler ve öğretmenlerle buluşan Kuş, öğrencilerin eğitim süresinin uzatılması yönündeki taleplerini değerlendirdi. Sabah 8.00’de başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam eden eğitim faaliyetlerinin bahar-yaz aylarına doğru uzatılabileceği bilgisini veren Kuş, sınav hazırlık merkezinde eğitim veren öğretmenlere de bu ay ek ödeme yaparak destek olacaklarını açıkladı. Buradaki incelemelerinin ardından yapımı tamamlanan ve pazartesi günü ilk derslerin başlayacağı Yenice Mahallesi’ndeki sınav hazırlık merkezi binasına geçen Kuş ve beraberindekiler, burada yapılan çalışma ve düzenlemeler hakkında da yetkililerden bilgi aldılar. Onikiler Mahallesi’nde hizmete sunulan Sınav Hazırlık Merkezi’nde 200 öğrencinin eğitim görmeye başladığını hatırlatan Kuş, “Orada verilen eğitimi ve verimliliği gördük. Sınav merkezlerinin sayısını artıracağına dair de vaatte bulunmuştuk. Pazartesi günü itibariyle de Yenice’deki sınav hazırlık merkezimizi evlatlarımızın, yavrularımızın hizmetine sunacağız, eğitim noktasına kendilerine çok ciddi destekte bulunacağız” dedi.

Yeni Sınav Hazırlık Merkezleri Kurulacak

Eyyübiye Belediyesi’nin eğitime destek faaliyetlerinin ilçenin geneline yaymak için planlamalarının devam ettiğini kaydeden Kuş, “Şu anda Akabe, 15 Temmuz, Akşemsettin ve Direkli Mahallelerimizde yer arayışı içerisindeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde yer temin etmemiz akabinde dört mahallemizde daha sınav hazırlık merkezimizi açmış olacağız” diye konuştu. Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’ne kayıt için gelen gençlerle de sohbet ederek kayıtlarını yapan Kuş, “Saha gezilerinde üniversiteye hazırlanan gençlerle karşılaştıklarında dershane ücretleri, ulaşım, eğitim setleri ve diğer giderlerle yaklaşık 50 bin liraya varan maliyet olduğunu görüyorduk. Eyyübiye’deki evlatlarımızın da dezavantajlı olduklarını biliyorduk. Bu hizmetleri yaparak hem hizmeti ayaklarına getirdik hem de burada donanımlı hocalarımızla birlikte destek olalım istedik. Sizin için gerçekten ne yaptıysak azdır” ifadelerini kullandı. Eyyübiye Belediyesi’nin geçen yıl eğitim otaklarında ve gençlik merkezlerinde sağladığı eğitim destekleri sayesinde yüzlerce öğrenci üniversite kapılarını aralama şansına kavuşmuştu. Bu yıl hizmete giren ve yeni açılacak olan sınav hazırlık merkezlerinin yanı sıra eğitim otaklarında da gençlerin üniversite yolculuğuna destek olan Eyyübiye Belediyesi, buralardaki kurslara devam eden öğrencilere eğitim setleri, çay-kek ikramları, internet ve bilgisayar hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak veriyor.