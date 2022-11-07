Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Yenice Ormanlarını turizme kazandırmak ve sonbahardaki renk cümbüşünü göstermek için doğa yürüyüşü yapıldı.

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Yenice Ormanlarını turizme kazandırmak ve sonbahardaki renk cümbüşünü göstermek için doğa yürüyüşü yapıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ormanlarındaki hazan renkleri görenleri mest ediyor.

Endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice ormanlarının en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluştururken suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar, tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor.

Yenice Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenice Ormanlarını turizme kazandırmak ve renk cümbüşünü görmek için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Kaymakam Vekili Gizem Yandımata, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

6 kilometrelik yürüyüş parkurun gezinti yapan Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler sonbaharla beraber sarının ve kırmızının tonlarına bırakan ormandaki ağaçları yerinde görme fırsatı yakaladı.