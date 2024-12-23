Yenice Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen teknolojik altyapı güçlendirilmesiyle öğrencilere güncel ve hızlı bir eğitim ortamı sunuluyor.

Karabük Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulunda bulunan iki bilgisayar laboratuvarı, toplamda 50 SSD diskle donatılarak güçlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda laboratuvarlar daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışır duruma getirildi. Öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu yenileme, özellikle programlama, tasarım ve veri işleme gibi yoğun donanım gerektiren derslerde daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapılan bu yenilik, Karabük Üniversitesinin öğrencilerine en iyi imkanları sunma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.