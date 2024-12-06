Karabük’ün Yenice ilçe Belediye Başkanı Serttaş Karakaş, Aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan önemli bir kararı vatandaşlarla paylaştı. Başkan Karakaş, su tarifelerinde herhangi bir zam yapılmadığını duyurdu.

Belediye meclisinde alınan bu kararın ardından Başkan Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz ve hemşehrilerimiz için en iyisi neyse onu yapacağız! Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Karakaş’ın bu kararı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, temel ihtiyaçlardan biri olan suya zam yapılmaması, ilçe halkı için önemli bir destek olarak değerlendirildi.

Yenice Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Karakaş, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı sürdüreceklerini ifade etti.