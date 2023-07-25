Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ‘Yenice Aile Destek Merkezi’ kadınların gözde mekanı oldu. Merkezde eğitim alan kadınlar, bir yandan kendilerini geliştiriyor diğer yandan geliştirmiş oldukları ürünleri satışa sunarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Giyim, Dikiş, Halı Dokumacılığı, Filografi, Bilgisayar, Resim ve Kuran-ı Kerim kurslarının da olduğu destek merkezinde kadınlar yaptıkları el işi çalışmalarıyla göz kamaştırıyor. Eyyübiye ilçesinde bulunan Yenice Aile Destek Merkezinde açılan birçok branşta eğitim alan kadınlar, aldıkları eğitimlerle hayallerindeki ürünleri hazırlıyor. Kadınlar çalışma yaparken çocukları da merkezde bulunan ücretsiz kreşte verimli zaman geçirip eğlenceli etkinlikler yapıyorlar. Şanlıurfalı kadınlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Yenice’de kurulan Aile Destek Merkezindeki kurs ve eğitimlerden faydalanan kadınlar kendilerine bu imkanları sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.