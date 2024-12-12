İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan sular aktı. Ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeye "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
Kaynak: iha