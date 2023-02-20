Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson, ülkeyi vuran ve 11 kişinin ölümüne yol açan Gabrielle Kasırgası’nın maliyetinin 8 milyar doları aşabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson, ülkeyi vuran ve 11 kişinin ölümüne yol açan Gabrielle Kasırgası’nın maliyetinin 8 milyar doları aşabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’nın kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası’nın yol açtığı yıkım büyük oldu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kasırganın ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede 2 bin 200 kişinin halen kayıp olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 olarak açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, düzenlediği basın toplantısında kasırgayı son yüzyılda ülkede yaşanan en şiddetli doğal afet olarak nitelendirerek, kasırganın etkilerini gidermek üzere 300 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 187 milyon ABD doları) acil durum paketinin onaylandığını duyurdu. Hipkins ayrıca, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek amacıyla geçtiğimiz hafta ülke çapında ilan edilen olağanüstü hali 7 gün daha uzattı.

Ülkenin Maliye Bakanı Grant Robertson ise yaptığı açıklamada, kasırganın maliyetinin 2011’de yaşanan deprem felaketinin ardından Christchurch’ü yeniden inşa etmek için harcanan 13,5 milyar Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 8,42 milyar ABD doları) eşit olabileceğini söyledi.

Can kaybı sayısının artmasından endişe duyulan ülkede, iletişim hatlarındaki arızaların arama çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi. Kasırga nedeniyle 15 bin kişi elektriksiz kalırken, iletişim sağlanması için SpaceX tarafından ülkeye 60 Starlink uydusu gönderilmesine karar verildi.