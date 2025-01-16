Uluslararası Geleneksel Müzik ve Dans Konseyi'nin (ICTMD) 47. Dünya Konferansı, Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde gerçekleşti. 70 ülkeden katılımcının yer aldığı toplantıda, örgütün liderlik yapısına “ICTMD Büyükelçisi” statüsü eklendi ve bu prestijli unvan, ilk kez Profesör Düsen Kaseinov’a verildi.ANKARA (İGFA) - Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde gerçekleşen ICTMD 47. Dünya Konferansında, ICTMD Başkanı Svanibor Pettan, Kaseinov’un adaylığını tanıttı.

Liderliğindeki TÜRKSOY’un, ICTMD'nin stratejik ortağı haline geldiğini vurgulayan Pettan, Kaseinov’un katkılarıyla Astana'da 2015 yılında düzenlenen 43. ICTMD Dünya Konferansı, Bakü'de 2018 yılında düzenlenen 33. ISME Dünya Konferansı ve diğer kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti. Konferans katılımcıları, Kaseinov’un adaylığını oybirliğiyle kabul etti.

Düsen Kaseinov’un ICTMD Büyükelçisi seçilmesi, Kazakistan ve diğer TÜRKSOY üyesi ülkelerin uluslararası kültür sahnesindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kaseinov, yeni unvanıyla, ICTMD’nin hedeflerini ilerletmek ve kültürel mirasın korunması için çalışmalarını sürdürecek.

Hatırlanacağı gibi 2008-2022 yılları arasında TÜRKSOY Genel Sekreteri olarak görev yapan Kaseinov, Türk halklarının kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasında öncü bir rol üstlenirken, uluslararası kültürel iş birliğini güçlendirme, bilimsel projeleri destekleme ve geleneksel müzik ile dansın yaygınlaştırılması konularında önemli çalışmalar yapmıştı.