Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Şubat ayında görevi bırakacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Şubat ayında görevi bırakacağını açıkladı.

Dünyanın en genç kadın başbakanı olarak göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Şubat ayında görevi bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda İşçi Partisi liderliğini bırakacak olan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada 14 Ekim’de yapılacak genel seçimlerde yeni başbakana destek olacağını dile getirdi. Yaz tatili boyunca geleceğe yönelik planlarını ve atacağı adımları düşündüğünü ifade eden Ardern, “Ne yazık ki gerekli enerjiyi bulamadım. Göreve devam edersem Yeni Zelanda’ya kötülük etmiş olurum” dedi. Verdiği kararın arkasındaki asıl nedenin tartışılacağını bildiğini dile getiren Ardern, “Bulacağınız tek ilginç nokta, bazı büyük zorluklarla geçen 6 yılın ardından benim insan olduğumdur” dedi.

Ardern, 7 Şubat’a kadar görevi bırakmış olacak. Ardern, 2017 yılında 37 yaşında Başbakan olarak seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu. Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto’nun ardından görevdeyken anne olan ikinci Başbakan oldu.

Ayrıca iktidardaki İşçi Partisi Pazar günü yeni liderini seçecek. Partinin liderlik koltuğuna oturan isim, 14 Ekim’de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini üstlenecek.