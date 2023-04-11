20 yıldır yapılan hizmetler, ortaya konan irade ve eserlerin sayesinde Türkiye’nin lig atladığını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni yüzyılın Türkiye’sini muhtarlar ile beraber inşa edeceklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda ‘Gönül Sofraları’nda, muhtarlarla buluşuyor. Muhtarlara her zaman özen önem gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; ilk olarak Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk’ta görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İlerleyen günlerde kalan ilçelerin muhtarlarıyla da buluşacak olan Başkan Yücel Yılmaz, yemeğin ardından muhtarların sorularını yanıtladı, öneri ve isteklerini dinledi. İftar programı, Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

‘Hedefimiz; Türkiye yüzyılı’

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da, ‘Gönül Sofraları’nda, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “20 yıldır yapılan hizmetler, ortaya konan irade ve eserler sayesinde lig atlayan Türkiye, yepyeni bir dönemin eşiğinde. Artık ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir hedef var; Türkiye Yüzyılı. Başarmamız için bu istikamette, istikrar ve güvenle, hep birlikte yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Yaklaşan 14 Mayıs Seçimleri, ülkemizin önümüzdeki yüzyılını belirleyecek bir seçimdir. Bizler; Cumhurbaşkanımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Liderlik ettiği yolda gururla yanında yürümeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu yüzyıl, Türkiye’nin şahlanış yüzyılı olacak. Kıymetli Muhtarlarım; gücünü milletten ve sizlerden alan güzel ülkemizi, Türkiye Yüzyılı hedefine sizlerle birlikte ulaştıracak, yeni yüzyılın Türkiye’sini hep beraber inşa edeceğiz.” dedi.

STK’larla iş birliği içerisinde ihtiyaç sahipleri belirleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Ayı’nda 20 ilçede bulunan bütün STK’lardan bilgi formu aldıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bu formlarla, siyaset üstü bir yaklaşımla; esnaf odalarından tüm derneklere kadar bir bilgi analizi yapılıyor. Değerlendirmelerin ardından Ramazan kolilerimizi, vatandaşlarımızın evlerinin içine kadar ulaştırıyoruz. Amacımız; Ramazan’ı huşu içinde geçirmek ve yalnız değilsiniz diyebilmek. Şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Bundan sonraki bayramlara da sağlıklı bir şekilde sevdiklerinizle birlikte ulaşmanızı diliyorum.” diye konuştu.

“Muhtarlarımız; Devletle millet arasındaki köprü”

Tüm muhtarların Ramazan Ayı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, muhtarlarımızla bizi bir araya getirdiği için. 14 Mayıs Seçimleri, bizler için çok önemli. Haktan ve hakikatten yana olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları var. Milletine hizmet etmeye çalışan muhtarlarımız var, gönül dostlarımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, 2021 yılında AK Parti’yi kurduğu zaman, karşı cenah, muhtar bile olamaz demişti. Bu ne demek; muhtarları küçümsemek, azımsamak demek. O gün muhtar bile olamaz denen adam bugün Cumhurbaşkanı. Bütün ülkenin muhtarlarını Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan şeref duyuyor. Biz, kendisinin yol arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz, muhtarlarımızı devletimiz ve milletimiz arasında bir köprü olarak görüyoruz. Hizmetin ulaşması için bir vesile olarak görüyoruz. İnsanların en hayırlısı, onlara faydalı olandır. Sizler; devletin faydasının, insanlara ulaşması için çalışan yol arkadaşlarımızsınız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.

Yemeğe, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe belediye başkanları, AK Parti Teşkilatları ile muhtarlar katılım gösterdi.