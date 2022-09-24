Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde taşınmalar devam ediyor. Yeni ilçede ilk iş yeri hizmete girdi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde taşınmalar devam ediyor. Yeni ilçede ilk iş yeri hizmete girdi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında çalışmalar sona gelindi. Su tutma işlemiyle birlikte ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmalar da devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yeni yerleşim yerinde ilk Cuma Namazı kılınarak taşınmalar başlamıştı. Kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşlarında taşınmaya başladığı yeni ilçede ilk iş yeri hizmete girdi. Hakan Koçak isimli vatandaş yeni ilçede hizmet verecek olan kafeteryasını faaliyete soktu. Böylelikle yeni ilçenin ilk esnafı olmuş oldu.

Koçak burada yaptığı açıklamada “Eski ilçeden ayrılmanın hüznümü yaşıyoruz fakat yeni yerimize taşınmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet ufak tefek eksiklerimiz var ama elimizi taşın altına koyarak birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Esnaf arkadaşlarımızda bir an önce buraya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Burası gerçekten çok güzel bir ilçe olmuş” dedi.