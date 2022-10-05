Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezi kurumları taşımaya devam ediyor. 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise beşinci barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutma işlemine hazırlanıyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezi kurumları taşımaya devam ediyor. 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise beşinci barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutma işlemine hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde taşınma işlemi başlarken, okulların taşınacağı söylentisi ilçede velileri endişelendirdi. Konut ve inşaatların tamamen bitmeden taşınmasını istemeyen bazı velililer ilçe merkezinde toplanarak, tepkilerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, taşınma işleminin hemen olmayacağını ifade etti. Balta açıklamasında “Okulların yeni yerleşim yerine taşınması hususunda toplumda bir endişe oluşmuştur. Sizlerden gelen görüşleri de dikkate alarak, Valiliğimizle yaptığımız görüşmede, konutların tamamı taşınılabilir duruma geldikten sonra ailelerle birlikte okullarında taşınma takviminin belirlenmesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Ailelerin her türlü endişe ve beklentisi dikkate alınarak bu süreç yürütülecektir. Yusufelili hemşerilerimiz müsterih olsun” dedi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Yeni ilçemize taşınma sürecini kamu kurumların taşınmasıyla başlatmış bulunmaktayız. Taşınmanın devam ettiği bu süreçte okullarımızın taşınmasıyla ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanmış olmakla birlikte eğitim öğretimin yeni yerleşim yerinde başlatılmasıyla ilgili taşınma takvimi 07 Ekim Cuma günü yapılacak olan koordinasyon kurulu toplantısı sonrası vatandaşlarımızla paylaşılacaktır “ ifadelerine yer verildi.