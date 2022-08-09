Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi. Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine tapularıyla teslim edilmeye başlandı. Bugüne kadar bin 501 hak sahibine konutları teslim edilirken, 127 hak sahibine ise iş yerleri teslim edildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi. Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine tapularıyla teslim edilmeye başlandı. Bugüne kadar bin 501 hak sahibine konutları teslim edilirken, 127 hak sahibine ise iş yerleri teslim edildi.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası bu yaz hak sahiplerinin evlerine taşınması bekleniyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye’nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarını belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edilmeye başlandı.

Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilen konut ve iş yerleri için yoğun mesai harcanıyor. Borçlandırma işlemleri ön başvuru bürosu Yusufeli İlçe Merkezinde Belediye Binasının karşısında Yusufeli Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosunda yapılırken, becayiş işlemleri ise Yusufeli Kaymakamlığında oluşturulan Becayiş Bürosunda devam ediyor.

Borçlandıma işlemleri için 60 gün takvimi, becayiş işlemleri ise 30 gün takvimi planlanıyor. Yeni yerleşim alandı kaymakamlık binasında kurulan ofiste gerçekleştirilen işlemlerde ilgili kurumların çalışanları hak sahiplerine yardımcı oluyor. Hafta sonu Cumartesi, Pazar günü devam eden çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Bugüne kadar İlçe Merkezinde 957 aileye konut, 74 aileye işyerleri teslim edilirken, 544 aile konut, 53 aile işyeri için borçlandırma sözleşmesi imzaladı. Köylerde ise 30 aileye konut teslim edilirken, 13 aile konut için borçlandırma sözleşmesi imzaladı. Ayrıca 22 aile ile de becayiş yapıldı.