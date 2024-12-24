Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aile sağlığı hekimleri yeni yönetmeliğin özellikle akılcı ilaç kullanımının desteklenerek, gereksiz antibiyotik, antienflamatuar kullanımını engellediğini ve gereksiz antibiyotik kullanımı engellenerek, antibiyotik direncinin de önüne geçileceği kaydedildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı düzenlemelerle, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde önemli değişiklilere adım atıldığı vurgulandı. Açıklamada, Afyonkarahisar 5 Numaralı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Yavuz Anıl’ın da görüşlerine yer verilerek şu ifadelere değinildi:

“Hastalık Yönetim Platformu (HYP) Bakanlığımızın önem verdiği konuların başında geliyor. HYP ile yüksek tansiyon, obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser taramaları ve yaşlı değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yapılan taramalarla toplumu yakından ilgilendiren bu önemli halk sağlığı sorunları erken tespit edilebilmektedir. HYP uygulamasındaki yaşlı değerlendirmesinde mental test, beslenme, kırılganlık ölçeği, yürüyüş desteği, depresyon ve poliframasi (çoklu ilaç kullanımı) gibi değerlendirmeler yapılarak demansın ve geriatrik hastalıkların erken tanısı ve takibi yapılabilmektedir. HYP, aile hekimliği eğitiminin temel özellikleriyle de uyum sağlamakta ve aile hekimlerine pozitif yansıması da olmaktadır.

Ayrıca yönetmelikteki yeni düzenlemeler ile akılcı ilaç kullanımı da desteklenerek, gereksiz antibiyotik, antienflamatuar kullanımı engellenmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı engellenerek, antibiyotik direncinin de önüne geçilmektedir.

Yönetmelikle aile hekimliği nüfusları düşürülerek, HYP ve hasta muayene ve takiplerinde kişilere daha çok zaman ayrılabilmektedir.”