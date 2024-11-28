Yeni aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bolu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Abdullah Danışman, "Son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yapılmış oldu. Özellikle kronik hastalarımızın ve 65 yaş üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalık yükünün azaltılması ve halk sağlığının korunması amaçlandı" dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Abdullah Danışman, yeni aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Oluşan yanlış algıların önüne geçmek için açıklamalarda bulunan Müdür Danışman, vatandaşlara akılcı ilaç kullanımına karşı uyardı.

"6 ayda bir aile hekimlerini ziyaret etmelerini istiyoruz"

Vatandaşların aile hekimlerine yakın iletişim kurması için 6 ayda bir ziyaret etmeleri gerektiğini ifade eden Bolu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Abdullah Danışman, "Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bu sebeple aile hekimi ile kayıtlı nüfus arasındaki bağın güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın seçtikleri aile hekimlerine yılda en az 2 kez başvurmalarının sağlanması yeni yönetmelikle hedeflenen önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla halkımızın aile hekimleriyle yakın iletişim içinde olmalarını, 6 ayda bir aile hekimlerini ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi.

"Aile hekimliği sistemimizin etkinlik ve verimliliğini artırmaktır"

Yeni yönetmeliğin verimliliği artıracağını ifade eden Uzm. Dr. Abdullah Danışman, "Yeni yönetmelikle hedeflenen aile hekimliği sistemimizin etkinlik ve verimliliğini artırmaktır. Bunu sağlamak amacıyla hekim başına düşen kayıtlı kişi sayısı 2700’e düşürülerek hasta memnuniyetinin artırılması, hastanelere gereksiz başvuruların azaltılarak sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması, kronik hastalıkların ve lohusalık döneminin daha etkin bir şekilde takibi gerçekleştirilecektir. Bu süreci desteklemek için de aile hekimleri kendi hastalarına gereken hallerde hastanelerden öncelikli randevu alabilir hale getirilmiştir" diye konuştu.

"Hastalık yükünün azaltması ve halk sağlığının koruması amaçlandı"

Danışman, Türkiye’de bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarının, OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması dolayısıyla akılcı ilaç kullanımının sağlanması, bu yönetmelikle hedeflenen diğer bir gayedir. Halk sağlığını korumak Bakanlığımızın asli vazifesidir. Bu noktada yeni yönetmelikte yer alan düzenlemelerle aile hekimlerimizin akılcı ilaç kullanımı teşvik edilmektedir. Ancak bunu yaparken kesinlikle bir gelir kaybı ya da mali cezalandırma planlanmamıştır. Mevcut nüfusu ve ilaç kullanım durumuna göre, bir önceki döneme göre aynı oranı koruyan ya da daha düşük ilaç kullanımını sağlayan aile hekimlerimize, ilave bir teşvik ödemesi eklenmiş oldu. Akılcı ilaç kullanımı, hastaların, tanısına göre en uygun ilacı en uygun doz ve sürede kullanmasıdır. Halkımızın sağlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyan bu konuda hekimlerimizin önerdiği doz ve sürede ilaç kullanımına vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Yeni yönetmelikle birlikte ilave teşvik ödemesiyle çalışan memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Tüm bunlar ile daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı bir toplum hedeflenmektedir. Özetle yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süre arttırılmış oldu. Burada hekim-hasta ilişkisini güçlendiren ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunan bir uygulama hayata geçirilmiş oldu. Son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yapılmış oldu. Özellikle kronik hastalarımızın ve 65 yaş üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalık yükünün azaltılması ve halk sağlığının korunması amaçlandı."