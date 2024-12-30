Kardelen Bursa Kestane Şekeri, yeni yıl için hediye paketleriyle marketlerdeki yerini aldı. Kardelen Bursa Kestane Şekeri Dijital Pazarlama Müdür Tolga Akgün, 150 çeşide yakın sağlık açısından vitamin dolu kestane şekerinin çocukların da beğenerek tükettiğini söyledi.

Kardelen Bursa Kestane Şekeri, yeni yıl öncesi hazırladıkları yılbaşı hediyelik paketleri ile Bursa’nın tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Akgün, “Bursa’nın kültürel ürünü olan kestaneyi yılbaşı hediyesi olarak götürmek veya sofralardan tüketmek isteyenler için hummalı çalışmanın sonuna geldik. Ürün gamında 15 liradan bin liraya kadar hem ev tipi, hem de hediyelik çeşitler bulunmaktadır. Çikolatalı kestane şekerinden cevizli kestane şekerine kadar 150’ye çeşidimiz mevcut. Yılbaşında insanlar genellikle hediyelik olarak tercih ediyorlar. Baklava, pasta veya çikolata gibi ağır tatlıların tüketmekten kaçıyorlar. Vatandaşlarımıza da 100’de 100 yerli olan kestane şekerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Kestane şekerinin özünün meyveden olduğunu ifade eden Akgün, “Fosfor, demir gibi vitaminler konusunda zengindir. Çocukların gelişmesinde önemli rol oynar. Sağlık olarak sindirim sistemine iyi gelmektedir. Hediyelik paketlerimizde Bursa’nın tarihi yerlerini, simgelerine yer vererek şehrimizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de bu şekilde göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dünyanın 35 ülkesine kestane şekeri ihracatı yaptıklarını belirten Akgün, “Özellikle Fransa’da yılbaşı için yoğun sipariş aldık. Kendilerine adet edindikleri bir ürün diyebiliriz. Cardelion markasıyla Avrupa’da yer alıyoruz. Orta Doğu pazarında ise yine Kardelen markasıyla ihracat gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.