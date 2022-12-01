Aile Okulu Projesi, Köy Yaşam Merkezleri Projesi ve diğer kurum kuruluşlarla işbirliği ile açılacak olan kursların sayısını arttırmak adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Toplantıda 2023 yılında açılacak kurslar ve yapılacak işlemlerin planlaması gerçekleştirildi.

Toplantıya Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Emre, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt ve Kütahya İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürleri katıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ile planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

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