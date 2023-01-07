Atatürk Üniversitesi bünyesindeki mekanizmaların işleyişini, mevzuatlarını ve ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere rutin olarak gerçekleştirilen senato ile yönetim kurulu toplantıları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki mekanizmaların işleyişini, mevzuatlarını ve ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere rutin olarak gerçekleştirilen senato ile yönetim kurulu toplantıları devam ediyor.

Hem üniversitenin çalışmalarını değerlendirmek hem de yapılması planlanan çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere iç ve dış paydaşlarıyla görüşmelerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çerçevede senato ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; rektör yardımcıları, senatörler, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter ile öğrenci temsilcisi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, senatörler ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren istişareye ve ortak akıl arayışına önem vererek çalışmalarımızı hayata geçirdik. Attığımız adımları fikir almadan, danışmadan atmadık. Yakalamış olduğumuz başarılar ve elde ettiğimiz tüm ödüller de birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların bir ürünüdür. Yine aynı uyum ve kararlılıkla yeni yılda da plan ve projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Üniversitemizin gelişmesi ve dünya üniversiteleri ile rekabet edebilmesi için gereken her türlü adımı atıyoruz ancak bu hedefe tek başımıza değil topyekûn bir çalışma ile ulaşabiliriz. Bu bağlamda bizlere destek olan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, yeni yılın üniversitemiz ailesi başta olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantı, dilek ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.