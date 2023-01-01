Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni yıla girdikten saatler sonra alkollü gruplar arasında kavgalar çıktı. Yeni yılın ilerleyen saatlerinde alkolden etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni yıla girdikten saatler sonra alkollü gruplar arasında kavgalar çıktı. Yeni yılın ilerleyen saatlerinde alkolden etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı olarak adlandırılan bölgede 2023’ün ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yeni yıl kutlamalarının ardından alkol alan bazı şahıslar için sağlık ekipleri bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Mekan çıkışlarında gruplar arasında çıkan kavgalara da polis ve bekçi ekipleri güçlükle müdahale etti. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgalar ve arbede anları kameralara yansıdı. Çıkan kavgalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.