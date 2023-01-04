Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Kaymakam Yücel, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Sorunların en aza indirilmesi için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekilen toplantıda ayrıca muhtarlara AFAD Gönüllü Projesi anlatıldı. “Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” projesi çerçevesinde muhtarlara, muhtemel bir afet anında yapması gerekenler anlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “2023 yılının ilk Muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. AFAD ekiplerince "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca muhtarlarımızın "Aile Okulu Projesi" kursuna kayıtları tamamlandı” ifadelerine yer verildi.