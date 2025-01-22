Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde, "Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi Türkiye’de, bölgede ve dünyada meydana gelen, gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiş, kurulca uygun bulunmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı’nca Milli Güvenlik Bildirisi yayımlandı.

Yayımlanan bildiride Türkiye’nin iç ve dış güvenliğine dair kritik değerlendirmeler yapıldı, önemli kararlar alındı. Bildiride 5 yılda bir düzenli olarak güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin (MGSB) Türkiye’de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yeniden revize edilerek, MGSB-2020’nin yerine MGSB-2025’in yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

2024 yılı içinde yaşanan siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantıda, 2025 yılına yönelik karşılaşılabilecek zorluklar ve yürütülecek faaliyetler konuşuldu. Ayrıca, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığın altı çizildi. Bildiride, "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.ve son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında bilgi verildi" denildi.

Bildiride Suriye’deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye’nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceğinin bir kez daha teyit edildiği ifade edildi.

Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi için adımların atılması gerektiği ifade edilerek, insani yardımların Gazze halkına kesintisiz ulaşmasının önemi vurgulandı. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin ise bölgedeki istikrara engel teşkil ettiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye’nin Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünya çapında ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için gösterdiği çabaların arttırılacağı, küresel barış ve istikrarın sağlanmasına devam edileceği ifade edildi.

MGK Bildirisi’nde Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için kararlılığını sürdüreceğini ve küresel barışa katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.