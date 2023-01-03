Bilecik Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapıldı.

Bilecik Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.2023 yılında Belediye meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlendiği toplantıda denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi’nden Soner Olgun, Nurten Bilecikligil, İYİ Parti’den Birsen Okatan, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Hamdi Salt ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Gülcan Namal, komisyon üyeleri olarak belirlendi. Hukuk komisyonu ve çevre komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlendiği toplantıda üye seçimi yapıldı.

Bilecik Belediyesince 2023 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlendiği toplantıda ayrıca Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan zabıta müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğü personelinin 2023 yılı aylık maktu mesai ücretleri belirlendi.

Osmangazi mahallesine ATM noktası konulacak

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait Osmangazi Mahallesi üzerinde yer alan taşınmazın ATM alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca belediye başkanlığı ile ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan Türk Kadınlar Birliği Derneği İstanbul Şube ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere belediye başkan vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.