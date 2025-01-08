Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in mahallelere giderek vatandaşların talep ve önerilerini dinlediği ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ buluşması, Altınşehir Mahallesi’nde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Şadi Özdemir, dayanışma içinde ilerleyerek sorunların üstesinden geleceklerini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin yerel katılımın artırılması, sorunların yerinden çözümü ve yapılacak projelerin paylaşılması amacıyla hayata geçirdiği ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ programının 2025 yılındaki ilk etkinliği, Altınşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Altınşehir Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen buluşmaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal’ın da hazır bulunduğu programa katılanlar, talep ve önerilerini Başkan Şadi Özdemir ile paylaştı. Araç parkları, sürücü kurslarının trafikte oluşturduğu yoğunluk, yürüyüş yollarının yenilenmesi, ATM cihazı konması, sokak numaralarının tabelalarla belirtilmesi gibi farklı taleplerde bulunan vatandaşlar, trafik ve çevre temizliği konularında da önerilerde bulundular.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, adaletli ve verimli yatırımları hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı. Sosyal işleri önemsediklerinin altını çizen Özdemir, kreş ve yaşlılara yönelik projelerden de bahsetti. Vatandaşların bakış açısının ve katılımının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, ‘Nilüfer Her Yerde’ uygulamasını kullanmalarını önerdi. Altınşehir Mahallesi’nin kıymetli bir yer olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Dayanışma içinde ilerleyeceğiz. Hep birlikte güzel bir yıl geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Programın sonunda Altınşehir Mahallesi Kadın Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni de ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dernek üyelerine yeni yılda yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.