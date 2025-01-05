Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Uludağ’daki kayak pistleri tatilcilerle doldu.

Türkiye’de kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, 2025’in ilk pazar gününde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 ila 10 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise yer yer 68 santimetrelere ulaştı. Kar yağışı yerini sisli havaya bırakırken hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler ise Uludağ’a akın etti. Kayak ve kızaklarıyla pistleri dolduran turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Uludağ’daki tatilinin eğlenceli geçtiğini belirten Mahir Özgün, “Uludağ’a ilk kez geliyorum. Bu kadar eğlenceli bir ortam olacağını tahmin etmemiştim. Kızakla kayıyorum. Kar topu savaşı yapıyoruz. Birazdan kardan adam yapacağız. Burayı çok sevdim” şeklinde konuştu.

Günübirlik tatil için geldiklerini söyleyen İlgin Özgün ise, “Arada geliyoruz ama zirveye ilk kez çıkıyoruz. Burada ortam çok güzel, herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.