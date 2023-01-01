Yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Kastamonu-Ilgaz sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda karın tadını çıkarttı. Kar kalınlığının yetersiz olması sebebiyle açılmayan pistlerde vatandaşlar kızakla kayarak eğlendi.

Yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Kastamonu-Ilgaz sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda karın tadını çıkarttı. Kar kalınlığının yetersiz olması sebebiyle açılmayan pistlerde vatandaşlar kızakla kayarak eğlendi.

Kastamonu-Ilgaz sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığının yetersiz olması sebebiyle kayak tesislerinde sezon başlamadı. Yeni yıl tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı’na gelen vatandaşlar ise kızakla kayıp, ortaya çıkan kar manzarasını fotoğraflayarak zaman geçirdi. Sezonun başlamaması sebebiyle yoğunluğun yaşanmadığı Ilgaz Dağı’nı Ankara başta olmak üzere çevre illerden birçok vatandaş ziyaret etti.

“İnşallah yılbaşı ile birlikte kar yağışı artar, sezon da açılır”

Ankara’dan Ilgaz Dağı’na gelen Cuma Dağlı, “İş seyahati için Kastamonu’ya gelmiştik. Ankara’ya dönerken Ilgaz Dağı’na uğramak istedik. Şu anda güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Çok güzel bir hava var. Umarım yılbaşı ile birlikte kar yağışı artar, sezon da açılır. Şu anda bile çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

“Ilgaz’ın doğası her zaman güzel”

Ankara’dan tatil için ailesiyle Ilgaz Dağı’na geldiğini belirten Selami Eren ise, “Hafta sonu çocukları eğlendirmek için geldik. Fazla da kar yokmuş. Ilgaz’ın doğası her zaman güzel. Bizim için de değişiklik oldu. Büyükşehirlere baktığınız zaman bize burası cennet gibi geliyor. Ankara’ya da yakın olması ayrı bir avantaj” diye konuştu.