Aydın’ın önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde sezon başlarken yeni yılın ilk güreşi ise 1 Ocak 2023 tarihinde İncirliova’da gerçekleştirilecek.

Aydın’ın önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde sezon başlarken yeni yılın ilk güreşi ise 1 Ocak 2023 tarihinde İncirliova’da gerçekleştirilecek.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde heyecan başladı. Her yıl binlerce güreşseverin merakla beklediği sezonun takvimi her hafta devam ederken Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2022-23 Deve Güreşleri Sezonu’nda yeni yılın ilk güreşi İncirliova’da yapılacak. 1 Ocak Pazar günü İncirliova’da devam edecek olan güreş sezonu ise 26 Mart 2023 günü Çine’de yapılacak güreş ile sona erecek.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre güreşler, 1 Ocak 2023 tarihinde İncirliova’da, 8 Ocak 2023 tarihinde Germencik’te, 22 Ocak 2023 tarihinde Atça ve Didim ilçelerinde, 29 Ocak 2023 tarihinde Işıklı’da, 5 Şubat 2023 tarihinde Yenipazar’da,12 Şubat 2023 tarihinde Kuyucak ve Kuşadası’da,19 Şubat 2023 tarihinde Nazilli ve Çine’de, 26 Şubat 2023 tarihinde Bozdoğan ve Söke’de, 5 Mart 2023 tarihinde Köşk’te, 12 Mart 2023 tarihinde Kuyulu ve Güllübahçe’de, 19 Mart 2023 tarihinde Ortaklar’da, 26 Mart 2023 tarihinde Çine’de yapılacak.

“Deve güreşlerinin başkenti İncirliova”

1 Ocak 2023 Pazar günü saat 10.30’da daylak güreşleri ile başlayacak olan yılın ilk güreşi İncirliova Deve Güreşi Sahası’nda yapılacak. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları yeni yılın ilk güreşine davet eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Yeni yılın ilk ve en büyük deve güreşi İncirliova’da. Bu yıl Mehmet Yavuz ve Sebahattin Candal anısına düzenlediğimiz, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin pehlivan develerinin katılacağı, 1 Ocak 2023 Pazar günü gerçekleştireceğimiz deve güreşlerinin başkenti İncirliova’mızın 36. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne tüm halkımız davetlidir” dedi.