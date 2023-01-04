Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan Türk lokumunu genç kuşaklar da sevdi. Geçen yıllarda çeşitli promosyon ürünlere yeni yıl kutlaması yapan pek çok firma bu yıl yeni yıl kutlamalarında Türk lokumunu tercih edince Tuğba Kuruyemiş’te yeni yıla özel tonlarca lokum üretildi.

Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan Türk lokumunu genç kuşaklar da sevdi. Geçen yıllarda çeşitli promosyon ürünlere yeni yıl kutlaması yapan pek çok firma bu yıl yeni yıl kutlamalarında Türk lokumunu tercih edince Tuğba Kuruyemiş’te yeni yıla özel tonlarca lokum üretildi.

Bir yandan üretim yaparken diğer yandan geleneksel lezzetleri yaşatmaya çalıştıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak modern üretim anlayışı ile kültürel lezzetleri sürdürmeye özen gösteriyoruz. Geçen yıllarda firmalar yeni yıl hediyesi olarak kalem, ajanda, fincan gibi hediyeler yaptırırken bu yıl yeni yıl öncesi yoğun bir lokum siparişi ile karşılaştık. Özellikle firmaların yeni yıl hediyeleşmesi için Türk lokumunu tercih ettiğini gördük. Gelen talepler doğrultusunda lokum üretimimiz arttı” diyerek bu yılın gözde hediyesinin Türk lokumu olduğunu söyledi.