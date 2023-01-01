Şişli’de yer alan Kurtuluş semtinde vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere tava çalarak karşıladı.

Şişli’de yer alan Kurtuluş semtinde vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere tava çalarak karşıladı.

Her yılbaşında evlerinin balkon ve pencerelerinde, yeni yılın gelişini tencere ve tava çalarak kutlayan Şişli ilçesinde yer alan Kurtuluş sakinleri bu sene de geleneği sürdürdü. Vatandaşlar, yeni yıla saniyeler kala ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalarak geri sayıma başladı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde mahalle sakinleri pencerelerden nar atarak 2023’e girdi. Bazı vatandaşlar meşale yakarken, yoldan geçen araçlar ise korna çalarak kutlamalara katıldı.