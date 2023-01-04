Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 2023 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, 2023 yılında doğan buzağılarının kulak küpesi uygulamaları ücretsiz yapılacak.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 2023 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, 2023 yılında doğan buzağılarının kulak küpesi uygulamaları ücretsiz yapılacak.

Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, 2023 yılı kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi için imza attılar. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili yönetmeliğiyle ilgili imzalanan sözleşme çerçevesinde, birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin takılması işlemlerinin birlik personeli tarafından yapılacağı açıklandı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, "Hizmet odaklı bir yönetim anlayışı içindeyiz, tek amacımız üyelere hizmet etmek. 2023 yılında üyelerimizin doğan buzağılarının kulak küpesi uygulamasını ücretsiz yapacağız. Bu hizmetimizin üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.