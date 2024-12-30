Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yıla psikolojik olarak güçlü girmek için önerilerde bulunarak, “Yeni yıl kararlarını abartılı beklentiler yerine, ulaşılabilir ve somut hedeflerle oluşturun” dedi.

Her yeni bir yıl, fark etmesek bile taze bir başlangıç yapmak için fırsatlar sunuyor. Ancak bunun için değişimi istemek ve ona göre davranış modelleri geliştirmek gerekiyor. Bunun ilk adımı ise gerçekçi hedefler belirleyip, bunların uygulanmasında kararlı olmaktan geçiyor.

Zihinsel sağlığımıza yatırım yapmanın sadece kendimize değil çevremizdeki sevdiklerimize de iyi geleceğini söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, küçük değişimlerin büyük farklar oluşturabileceğini hatırlatarak yeni yıla psikolojik olarak güçlü ve dengeli bir şekilde başlamak için önerilerde bulundu.

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yıla yenilenerek girmek için 10 önerisini şu şekilde sıraladı:

1. Gerçekçi hedefler belirleyin

Zihninizde yeni yıl kararlarını abartılı beklentiler yerine, ulaşılabilir ve somut hedeflerle oluşturun. Küçük, adım adım ilerleyen hedefler hem motivasyonunuzu artırır hem de hayal kırıklığına uğramanızı önlemeye yardımcı olur.

2. Bir plan oluşturun

Kendiniz için bir zaman çizelgesi hazırlayın. Ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi buraya not ederek ne kadar zaman içinde hayata geçireceğinizi yazın. Ardından gerçekleştirdiğiniz her hedefin üzerini tek tek çizin. Bu, neleri hayata geçirebildiğinizi görmenizi sağlayarak sizi kalan hedefleriniz için motive eder.

3. Geçmişteki başarılarınızı hatırlayın

Geçmişte başardığınız şeyleri, yendiğiniz zorlukları hatırlayın ve kendinizi bunlarla ilgili takdir edin. Bu, özgüveninizi artırır ve yeni hedeflerinize odaklanmanızı kolaylaştırır.

4. Stresi yönetmek için teknikler öğrenin

Stres, bu hayatın doğal bir parçasıdır. Ancak doğru yönetilmediğinde olumsuz etkilere yol açabilir. Stresi azaltmak için meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya yoga gibi rahatlatıcı teknikleri kullanarak kontrol altına alın. Bu yöntemler hem bedeninize hem de zihninize iyi gelir.

5. Olumsuz düşüncelerinizi gözden geçirin

Kendinize karşı daha nazik olun ve olumsuz düşünceleri olumluya çevirmeye çalışın. Örneğin, “Bunu yapamam” yerine “Zorlansam da denemeye değer” demeyi alışkanlık haline getirin.

6. Daha fazla sosyal olun

Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Aileniz ile birlikte hafta sonları küçük tatillere çıkın, arkadaşlarınızla dışarda buluşmak için fırsatlar oluşturun. Destekleyici bir sosyal çevre, zihinsel sağlığınızı güçlendirir ve yalnızlık hissini azaltır.

7. Teknoloji kullanımını sınırlayın

Günümüzde teknoloji hayatımızın ayrılmaz pir parçası haline gelmiş olasa da aşırı kullanımı fiziksel ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle özellikle sosyal medya ve teknoloji kullanımınızı dengeleyin. Telefon veya bilgisayar başında geçirilen süreyi azaltarak, sevdiklerinize ve kendinize daha fazla zaman ayırın.

8. Kendinize zaman ayırın

Günlük hayatın yoğunluğu içinde kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırmak size daha iyi hissettirecektir. Bunun için her gün kendiniz için kısa bir süre de olsa mutlaka zaman ayırın. Örneğin; sevdiğiniz bir kitabı okuyun, yürüyüş yapın veya bir hobiye yönelin. Bu tür aktiviteler zihninizi yeniler.

9. Uyku düzeninize önem verin

Sağlıklı bir yaşam için uyku düzeninizi korumayı ihmal etmeyin. Düzenli ve yeterli uyku, sadece fiziksel değil zihinsel sağlığın da temel taşlarından biridir. Yeni yılda uyku düzeninizi iyileştirmek için belirli bir uyku rutini edinin.

10. Gerekirse profesyonel destek alın

Zihinsel sağlığınızla ilgili zorlandığınız bir durum, çözemediğiniz bir problem varsa, bir psikolog veya terapistten destek almayı ihmal etmeyin. Uzman yardımı, sorunlarınızı aşmada etkili bir yol sunar.