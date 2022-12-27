2023 yılına sayılı günler kala denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken araçlar ise didik didik arandı.

2023 yılına sayılı günler kala denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken araçlar ise didik didik arandı.

Yeni yıla sayılı günler kala İl genelindeki denetimleri artıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 20.00 sıralarında helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği "Komançi" ve “Keita” araçları didik didik aradı. Denetim noktasında durdurulan bir otomobil içinde ruhsatlı tabancaya ait mermi bulundu. Yapılan kontrollerde tabancanın ve mermilerin taşıma ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan durdurulan 34 KV 6412 plakalı motosiklet sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Sürücüye gerekli işlemler uygulanırken denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.