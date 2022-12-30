İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, 2023’ün gelişini büyük coşku ve heyecana sahne olan yeni yıl panayırıyla kutladı. El işi atölyeleri, hediyeli yarışmalar, oyun istasyonları, dans şovları ve film gösterimiyle eğlencenin ritminin hiç düşmediği panayır, İEÜ’lü gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, 2023’ün gelişini büyük coşku ve heyecana sahne olan yeni yıl panayırıyla kutladı. El işi atölyeleri, hediyeli yarışmalar, oyun istasyonları, dans şovları ve film gösterimiyle eğlencenin ritminin hiç düşmediği panayır, İEÜ’lü gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, 25 farklı etkinliğin gerçekleştirildiği yeni yıl panayırında gönüllerince zaman geçirdi. Grup Turuncu’nun sahne aldığı panayırda; karaoke, yılbaşı süsü ve şapka atölyesi, taş boyama gibi birçok etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte eğlenen gençler, yeni yıl coşkusunu erkenden yaşamış oldu. Hiphop, Latin, modern ve halk dansları ekipleri, gösterileriyle panayırı taçlandırırken, öğrencilerin tasarladığı 3 boyutlu objeler ve birbirinden ilginç ardunio projeleri de stantlarda yer aldı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da, panayırı ziyaret ederek gençlerin coşkusuna ortak oldu. Aşkar’ın öğrencilerle birlikte İEÜ Oyun Geliştirme Takımı standını ziyaret ederek bilgisayar başına geçmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Yılbaşı temasıyla hazırlanan kurabiye ve pastaların yanı sıra, sağlıklı mandalina atıştırmalıklarıyla alternatif lezzetlere de panayırda yer verildi. Panayırda Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) de yer aldı.

İEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Özgür İnandım, öğrencilerle keyifli bir gün geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni yıl coşkusunu üniversitemizde hep birlikte yaşamak, gençlerimizle daha da kaynaşmak adına panayırımız harika geçti. Öğrenci kulüplerimiz kolektif bir çalışma yaptılar ve günün her dakikasını etkinliklerle doldurdular. Yoğun katılımlı ve öğrencilerimizin oldukça memnun kaldığı bir program oldu. Önümüzdeki dönemde de öğrencilerimizle bir arada olmayı, onlar için sıra dışı etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz. 2023’ün sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesini temenni ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.