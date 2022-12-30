Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalara yeni yıl akşamında da hız kesmeden devam ediyor.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalara yeni yıl akşamında da hız kesmeden devam ediyor.

31 Aralık Cumartesi ve 1 Ocak Pazar günleri planlı kesinti yapılmayacağını duyuran OEDAŞ, dış faktörlerden kaynaklanabilecek arızalara da hizmet verdiği 5 ildeki toplam 194 kişilik arıza bakım ve onarım ekibi ile en kısa sürede müdahale edecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, yeni yıla girerken güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı için gerekli tedbirleri alıyor. Bu çerçevede 31 Aralık 2022 Cumartesi ve 1 Ocak 2023 Pazar günleri planlı kesinti yapılmayacak. Beş ilde toplam 194 kişiden oluşan OEDAŞ arıza-bakım ve onarım ekibi ise dış faktörlerden kaynaklanabilecek arızalara en kısa sürede müdahale edebilmek için görevinin başında olacak.

Telefon ve mobil uygulama ile 7/24 erişim

7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler her zaman olduğu gibi yeni yılda da planlı çalışmalarla ilgili SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.