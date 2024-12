Kocaeli’de 2025’e ’merhaba’ diyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi yeni yıla dans ederek, şarkı söyleyerek girerken, bir vatandaş ise geleneği bozarak yeni yıla, at üstünde girdi.

Kocaeli’de vatandaşlar yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte girdi. Kırmızı halı ve yılbaşı süsleri ile renklenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti. Bir vatandaş ise atıyla sokaklarda gezdi. Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, geleneğin dışında oldukça ilginç bir yola başvurdu. Vatandaşlar da ata oldukça ilgi gösterdi. Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, "Boş zamanlarımda ata biniyorum. İnsanların yüzde 99’u ata ilgisi çok güzel. İzin versem herkes atama binecek. Yılbaşında bizim sevdamız at. At Türk’ün kanadıdır. Bizim sevdamız da at" dedi.