Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte alkol satma hazırlığında bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 3 bin 978 litre sahte alkol ele geçirildi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte alkol satma hazırlığında bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 3 bin 978 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte alkol denetimlerini sürdürüyor. İl jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, vatandaşlara sahte içki satma hazırlığının yapıldığı belirlenen Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 bin 360 litre femente alkol ile 438 sahte rakı ele geçirildi.

Sekiz kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.