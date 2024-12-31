Aydın’da vatandaşlar 2024 yılının son gününde kuruyemişçilere akın etti. Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Tuğba Kuruyemiş’te sabah saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerine kadar sürdü.

Aydın’ın cadde ve sokaklarında 2024’ün son gününde yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı. Vatandaşlar yeni yılı sevdikleriyle kutlamak için ihtiyacı olan ürünleri satın aldı. Özellikle kuruyemişçilerde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu sürdü. Renga renk süsler ve balonlarla süslenen kuruyemiş dükkanlarının tezgahları ise çeşitli kuruyemiş ile donatıldı. Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde 120’nin üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’te her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluk yaşandı. Özellikle yeni yıla evde ailesiyle ve sevdikleriyle girecek olanlar, bol bol kuruyemiş satın aldı. Birbirinden lezzetli fındık, fıstık, çiğdem, leblebi, kabak çekirdeği, incir, kaysı, badem, ceviz, antep fıstığı gibi bir çok çeşit alan vatandaşlar, yeni yıla özel hazırlanan paketlere de ilgisi yoğun oldu.