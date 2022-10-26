Bilecik’te yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonundan yüzlerce şişe içki ele geçirildi.

Bilecik’te yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonundan yüzlerce şişe içki ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesinde 6 şüpheli şahsın alkollü içki kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde etti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden İ.B., T.K., E.Y., E.Y., M.A.B. ile T.K. isimli şüpheli şahısların bulunduğu 2 ayrı araçta arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 102 şişe viski, 56 şişe votka, 1 şişe rakı ve 227 adet sahte bandrol ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.