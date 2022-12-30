Antalya’da, açılan Yılbaşı Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı’na beklenen ziyaretçi gelmeyince esnaf mağdur oldu. Ürünleri elinde kalan esnaf, son bir gün de olsa fuara tüm Antalyalıları davet etti.

Antalya’da, açılan Yılbaşı Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı’na beklenen ziyaretçi gelmeyince esnaf mağdur oldu. Ürünleri elinde kalan esnaf, son bir gün de olsa fuara tüm Antalyalıları davet etti.

Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Fuar Kongre ve Kongre Merkezi’nde özel bir fuar ve organizasyon şirketi tarafından bir süre önce 10 günlüğüne Yılbaşı Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı açılacağının duyurusu yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 55 esnaf bu fuara katılmak için başvuru yaptı. Fuara yoğun bir katılım olmasını bekleyen esnaf, beklenen ilgi olmayınca büyük şok yaşadı. Ürünleri elinde kalan esnaf, son bir gün de olsa Antalyalıların fuara katılarak esnafa destek olmasını istedi.

"En buruk fuarım olacak"

Fuara Ankara’dan gelen seramik sanatçısı Ferda Meltem Uludağ, "Atölyemde ürettiğim gündelik hayata dair objeleri bu gibi fuarlarda sergiliyorum. Gelen kişiler beğendi ürünlerimi ama ziyaretçi sayısı çok azda kaldı. Beklenen ilgiyi bulamadık. 2023’e az kaldı, bizim için kötü oldu. Benim geçirdiğim en buruk fuar olacak. Galiba başka fuarlar da bir araya gelmiş. Umduğumuzu bulamadık. 2023 yılı için yine de umutluyum" dedi.

"İş yapamadık"

Siirt’ten fuara katılan Abdurrakip Çetin, "Çok büyük bir katılımcı bekliyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. 8 gündür buradayız. Ürünlerimizin bitmesini bekliyorduk ama olmadı. Şu an 2023 bizim için kötü bitecek. Ödemelerimiz var, onları yapamayacağız; iş yapamadık" diye konuştu.

"50’den fazla esnaf mağdur"

Fuara Malatya’dan katıldığını belirten İrfan Dere, "8 gündür bu alandayız. Daha önce de fuarlara katıldım ama bu kadar az katılımcı olmamıştı. Son bir gün kaldı fuarın bitmesine ama gelen giden yok. 50’den fazla stant var, şu an hepsi sıkıntılı. 2023’e bu fuardan umduğumuzu bulamadan gireceğiz. Antalyalıların son bir gün de olsa fuara gelmesini, esnafa destek olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.