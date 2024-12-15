Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında hazırlanan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nda, birbirinden renkli etkinliklerle yeni yıl heyecanı yaşanmaya başlandı. Yapay kar yağışıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar, açık havada hazırlanan buz pisti ve diğer etkinlik alanlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, 2025’in heyecanını kentin merkezinde hissettirmeye başladı. 13-31 Aralık tarihleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, ilk günden Bursalılardan yoğun ilgi görmeye başladı. Alanda kurulan dev ekrandan Bursaspor-Karşıyaka maçını izleyen vatandaşlar, yeşil beyazlı takımın mücadelesine büyük bir coşku ile destek verdi. Meydanda kurulan sahnede gün boyu DJ performansıyla müziğe doyan Bursalılar, hazırlanan stantlardan yeni yıl için alışveriş yapma imkanı da buldu. Çocuklarıyla birlikte alana gelerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aileler, eğlence ve nostalji dolu bir gün geçirdi. Bilim ve sihirbaz gösterisini büyük merakla takip eden minikler, masal dinlemesiyle de keyifli dakikalar geçirdi. Eğlence dolu gün, Burak Şenöz konseriyle devam etti.

Meydanda bulunan atlı karınca, tren, yeni yıl süslemeleri, çocuklar için etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, yeme-içme, alışveriş, atölye ve konser alanlarını ziyaret eden vatandaşlar, açık havadaki buz pisti ve yapay kar yağışı ile doyasıya eğlendi. Bursalıların yeni yılın büyüleyici atmosferini doyasıya yaşayacağı Yeni Yıl Meydanı, gün boyu süren dolu dolu içerikleriyle 31 Aralık akşamına kadar vatandaşları ağırlayacak.