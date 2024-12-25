Yılbaşını ünlü sanatçı Muazzez Ersoy ile birlikte Uludağ’da kutlamaya hazırlanan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) için bir otel özel indirimli fiyat tarifesi uyguladığını duyurdu.

Kış turizminin merkezi Uludağ’da otelciler yılbaşını bekliyor. Yeni yıla zirvede merhaba diyecek olanlar için birçok otel tek kişi ve aile boyu konaklama ile eğlence paketlerinin fiyatlarını açıkladı. Yılbaşını Uludağ’da Muazzez Ersoy’u dinleyerek geçirecek olan MÜSİAD üyeleri için de Bof Otel indirimli fiyat uyguladığını duyurdu.

Buna göre, yılbaşı gecesi tek kişi normal odada konaklama ücreti 26 bin, 3 kişilik aile odaları 38 bin TL iken MÜSİAD üyeleri için 3 kişilik aile odalarının indirimli fiyatlarının 33 bin lira olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy da yılbaşı gecesi Bof Otel’de sahne alacak. MÜSİAD üyeleri isterlerse Muazzez Ersoy’u dinleyerek yeni yıla girebilecek.

Öte yandan, Uludağ’da diğer otellerde yılbaşı paket tarifeleri 40 bin ila 100 bin arasında değişiyor.