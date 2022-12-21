Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı (TÜKBİLDER) Sülahi Özalp ‘’yeni yıl fırsat ürünleri’’ adı altında yapılan satışlar için uyarılarda bulundu.

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı (TÜKBİLDER) Sülahi Özalp ‘’yeni yıl fırsat ürünleri’’ adı altında yapılan satışlar için uyarılarda bulundu.

Her ürün fırsat ürünü olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Özalp, “Yeni yılın yaklaşması ile başlayan ve ‘’yeni yıl fırsat ürünleri’’ adı altında satışa sunulan her ürün fırsat ürünü olarak düşünülmemelidir. Gerçekte satışa sunulan fırsat ürünlerin olduğunun kabul etsek de yeni yıl öncesinde bazı art niyetli kişilerin kendilerine fırsat sağlamak için tüketiciler olarak bizleri mağdur edebilirler. Bu nedenle satışa sunulan ürünlerdeki özellikler reklamlarda söylendiği gibi beklenen niteliği taşımayabilir. Tüketicilerimizin internet üzerinden yapacakları alışverişlerde dikkatli olmalılar. İnternet üzerinden yeni yıl hediyesi almak isteyen tüketicilerimiz, güvendikleri internet sitelerinden alışveriş yapmalı ve alacakları ürünler hakkında iyi bir araştırma yapmalıdırlar. Alacakları ürünlerin başta fatura, garanti gerektiren ürünlerde garanti belgesi, ürün kullanma kılavuzu gibi belgelerini mutlaka talep etmeleriler” dedi.

Tüketicilerimiz cayma hakkını kullanmıyor

Tüketicilerin cayma haklarını kullanamadığını gördüklerini ifade eden Sülahi Özalp, “6502 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerimize mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içerisinde herhangi bir mazeret belirtmeden ve herhangi bir cezai şart olmadan cayma hakkı tanınmıştır. Ancak, bazen tüketicilerimiz bu haklarını kullanamamaktalar. Çünkü satışı yapılan ürüne ait fatura ve satıcının açık adresi bulunmadığından karşıda da bir muhatap olmadığından tüketicilerimiz cayma bildirimini karşıya gönderememekte ve cayma hakkını kullanamamaktadır. Bu nedenle tüketicilerimiz bilinmedik güvenilir olmayan internet sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmamalıdır. Tüketicilerimizden, yeni yılı otel, konaklama tesislerinin yemekli, müzikli kutlama ve eğlence yerlerinde geçirme planı olanlar, katılacakları organizasyonlar için mutlaka fiyat ve program içerisinde sunulacak olan menüleri detaylı bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Ekstra sürpriz ödemelerle karşılaşılmamaları için bu konuya azami dikkat etmelidirler. Tüketicilerimiz mağaza ve marketlerden yapacakları alışverişlerde özellikle; raflarda bulunan ürünlere ait fiyat etiketlerine dikkat etmelidir. Raf üzerinde ürünlere ait fiyat etiketi ile kasadaki okunan fiyatların aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir” diye konuştu.