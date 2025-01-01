Gaziantep’te yeni yıl pek çok noktada coşkuyla kutlanırken, bazı yerlerde ise yeni yıl coşkusuna silah sesleri gölge düşürdü.

Türkiye’nin her yerinde 2025 yılının gelişi büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandı. Yeni yılda coşkuyla birlikte istenmeyen her yıl olduğu gibi bu yıl da görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yeni yıl sevincini silah sıkarak kutlayan magandalar nedeniyle pek çok vatandaş korku ve endişe yaşadı.

İlçede uzun süren yoğun silah sesleri pek çok noktadan duyulurken, silahlı kutlamada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.