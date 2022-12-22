Muratpaşa Belediyesi’nin Yeni Yıl Çarşısı sahnesinde, cuma akşamı dünya akordeon çalma şampiyonu Aleksandr Poeluev, cumartesi ise Youtube’da yayımladığı akustik şarkı yorumlarıyla dikkat çeken Eda Baba Antalyalılarla buluşacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yeni Yıl Çarşısı sahnesinde, cuma akşamı dünya akordeon çalma şampiyonu Aleksandr Poeluev, cumartesi ise Youtube’da yayımladığı akustik şarkı yorumlarıyla dikkat çeken Eda Baba Antalyalılarla buluşacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yılbaşı klasiği ‘Yeni Yıl Çarşısı’, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Birbirinden renkli hediyelik eşyaların, yılbaşı soflarına eşlik edecek yiyeceklerin satıldığı çarşı, 31 Aralık’a kadar açık kalacak. LED ışıklardan dev yılbaşı ağaçlarının kurulduğu kent meydanı, havanın kararmasıyla birlikte rengarenk bir görünüme bürünürken Yeni Yıl Çarşısı sahnesi hafta sonuyla birlikte hareketlenecek.

Aynı zamanda çarşının açılış törenin yapılacağı cuma akşamı, Antalya’nın kardeş şehri Rostov on Don’dan akordeon sanatçısı ve besteci Aleksandr Poeluev, Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan’la sahne alacak. İkili, sinemanın kült yapımlarından Pulp Fiction’ın müziklerini seslendirecek. Konser, saat 19.00’da başlayacak. Yeni Yıl Çarşısı’nda cumartesi akşamı ise Eda Baba sahne alacak. Youtube’da yayımladığı akustik şarkı yorumlarıyla dikkat çeken Eda Baba’nın konseri saat 19.30’da başlayacak.