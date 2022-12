Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, yeni yıl akşamının vazgeçilmez lezzetinin hindi olacağını belirterek, Sahan farkı ve kalitesi ile bu yıl sofralarda fark oluşturacaklarını belirtti.

Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, yeni yıl akşamının vazgeçilmez lezzetinin hindi olacağını belirterek, Sahan farkı ve kalitesi ile bu yıl sofralarda fark oluşturacaklarını belirtti.

Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, yeni yıl akşamında sofraların özenle kurulacağını, insanların sevdikleri ve aileleriyle keyifli bir yılbaşı akşamı geçirmek için heyecanlı bir hazırlık sürecinin olacağını belirterek, yılbaşı akşamı sofraların en lezzetli detayının her yıl olduğu gibi Sahan farkı ve lezzeti ile hazırlanan yılbaşı hindisi olacağını söyledi. Öztan, “Biz Sahan olarak bademli, kestaneli iç pilavı ile nar gibi kızaran hindileri hazırlarken kendimizi bir anlamda yeni yıl sofralarını özenle hazırlayan ve bu keyifli akşamı sevdikleri ile daha da güzel ve paylaşılabilir hale getiren ev sahipleri gibi düşünüyor, kendimizi onların yerine koyuyoruz. Bir anlamda empati kuruyoruz. Her detayı her ince ayrıntısı ve lezzetine kadar misafirlerimize en iyisini sunmak için çaba gösteriyoruz” dedi. Hindi pişirmenin çok ince ve detaylı teknikleri olduğunu belirten Tahir Tekin Öztan, seçtikleri hindilerden hazırladıkları iç pilava kadar her konuda her detaya dikkat ettiklerini ve yıllardır aynı lezzet ve kalite üzerinden ilerlediklerini belirtti.

Yılbaşı hindisinin üzerindeki sosu ve pişirme derecesinin yanı sıra hazırlanan kestaneli, bademli iç pilavının pişirme tekniklerinin ve baharatlarının oldukça önemli olduğunu belirten Öztan, yeni yıl akşamında yine sofraların en lezzetli detayının her yıl olduğu gibi geleneksel Sahan yılbaşı hindisi olacağını belirterek sözlerini noktaladı.