Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinin dağlarında yeni yaşamlarına başlayan Anadolu Yaban Koyunlarının, habitata uyum sürecindeki her adımları izleniyor.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinin dağlarında yeni yaşamlarına başlayan Anadolu Yaban Koyunlarının, habitata uyum sürecindeki her adımları izleniyor.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Koruma ve Üretme Sahasından getirilen 28 adet Anadolu Yaban Koyunu, Nurhak’taki Yılan Ovası’na bırakıldı. Nesli tehlike altında olan bu hayvanların korunması için de yaklaşık 44 bin hektarlık alan avlanmaya kapatıldı.

Üretme sahasından getirilerek doğal hayata ilk adımlarını atan Anadolu Yaban Koyunlarını izleme çalışmaları da başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük’ün bizzat katıldığı izleme çalışmalarında; halk arasında ceren olarak adlandırılan Anadolu Yaban Koyunlarının habitata uyum sağlayıp sağlayamadığı izleniyor. Sürüdeki bireylerle ilgili veriler de toplanarak kayıt altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, yaban koyunlarının boyunlarındaki GPS tasma ve alanın muhtelif noktalardaki foto kapanlar ile koyunların kullandıkları habitat, kışı geçirdikleri alanlar, sağlıkları, üreme dönemi, yavru sayıları, kaçak avlanmaları yıl boyunca takip edecek.

Anadolu yaban koyununun avlanması kesinlikle yasak. Bu özel hayvanları avlayanlara ise 500 bin lira idari para cezası kesiliyor.