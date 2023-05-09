Savunma sanayii alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı, yeni Vecihi Hürkuş’lar ve Selçuk Bayraktar’lar, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde açılan Türkiye’nin havacılık ve uzay teknolojisi alanındaki ilk meslek lisesinde yetişecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ iş birliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında lise düzeyinde eğitim verecek lisesinin açılması için çalışmalar tamamlandı. Ankara Havacılık ve Uzay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde açıldı.

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan çalışma çerçevesinde havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edildi.

Müfredat, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve TEİ temsilcileri ile alan öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlandı.

Eğitim binası, pansiyon ve atölye kısmı olmak üzere 3 ana yapıdan oluşan, yaklaşık 25 bin metrekare üzerine kurulan okul hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, savunma sanayii kuruluşlarında özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla okulun açılması talimatını verdiğini aktardı.

Bunun üzerinde Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtıklarını söyleyen Şensoy, “Burada açılmasının nedenlerinden bir tanesi bu bölgede savunma sanayii şirketlerinin çok fazla olması. Çocukların hem staj yapması açısından kolaylığı ve hafta içi çalışmalarda da gidip iş yerinde, sektörde çalışmaları yerinde izlemesi açısından bu bölgede kuruldu” dedi.

Şensoy, okulun 25 bin metrekarelik bir alanda kurulmasından ötürü Türkiye’nin en büyük liselerinden biri olduğunu belirterek, okulun teknolojik anlamda son sistemlerle kurulduğunu kaydetti.

“1 yıl hazırlık, 4 yıl mesleki eğitim vereceğiz”

81 ilden öğrencilerin okulu çok rahatlıkla tercih edebileceklerine vurgu yapan Şensoy, şöyle devam etti:

“Okulumuzun müfredatını Savunma Sanayi Başkanlığı, Roketsan, TUSAŞ, TEİ gibi sektörün önde gelen kuruluşlarından oluşan akademisyenlerden bir araya gelmiş komisyon tarafından hazırlandı ve Talim Terbiye Kurulu tarafından da kabul edildi. Müfredata göre bir yıl hazırlık okutacağız, 4 yıl da mesleki eğitim vereceğiz. LGS çerçevesinde bu okula öğrenci alacağız. Yüzde 1’lik dilimden öğrencinin geleceğini düşünüyoruz. Akademik anlamda çok başarılı öğrencilerin okuması tercih edeceğini düşünüyoruz.”

Okula tasarım ve imalat, itki sistemleri, elektronik sistemler olmak üzere 3 dalda 60 öğrenci alınacağını vurgulayan Şensoy, “Öğrencilerimize laboratuvarlarımızda, sınıflarımızda sektörün ihtiyacı olan öğretim programlarını uygulayacağız. Burası bir proje okulu olarak hayata geçti. Öğretmenlerimizi seçerek alacağız. Öğretmenlerimiz de sektörlerde, işbaşı eğitimlerine tabi tutarak bilgilerini güncellemelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Şensoy, Bakan Özer’in gerek bakan yardımcılığı gerekse de bakanlık döneminde sanayi sektörünün ihtiyacı olan elemanları yetiştiren okulların açılmasına öncelik verildiğini dile getirerek, “Bu, havacılık alanında olan ilk okulumuzdu. Bundan sonra denizcilik, deniz taşıtları ve deniz savunma alanında bir okul açmayı planlıyoruz. Bu alanda bizim uçak bakım ve onarım olarak meslekler liselerimiz vardı. İlk defa bu okulla yapım ve imalat tasarım aşamasına yönelik eğitim veren bir okulumuz olumuz olmuş oldu. Biz bu süreci devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak.