Vali Şefik Aygöl, yapım çalışmaları devam eden yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaat alanında incelemelerde bulunurken sona yaklaşıldığı kaydedildi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında sona gelinirken, Vali Şefik Aygöl binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. “Şehrimize en kaliteli hizmeti sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullanan Vali Aygöl, Bilecik’e özgü bej rengi mermerin ilk kez uygulandığı ve modern mimari anlayışıyla inşa edilen binaların, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak bir lokasyonda yer alacak ve vatandaşlara daha konforlu bir hizmet deneyimi sunacağını ifade etti. 14 idari birimi içinde bulunduran proje 16 bin 496 metrekare proje alanına, 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 3 bodrum katlı ve kotlu olarak yapılan proje toplam 7 katlı idari bina ve 185 araçlık açık otoparktan oluşuyor.