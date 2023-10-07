Adıyaman’da düzenlenen ’sel’ tatbikatında zorlu parkurlardan geçen ve afete müdahale eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı gerçeği aratmadı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) yeni katılan 21 sağlık personeline 3 gün teorik, 2 gün ise pratik olmak üzere 5 günlük eğitim verildi. Verilen eğitimler sonrasında Ali Dağ Mesire Alanı’nda tatbikat düzenlendi. Mesire alanında sel sonucu yaralanan kişiler için kurtarma operasyonları düzenlendi. UMKE’nin yaptığı tatbikatta ekipler, zorlu aşamalardan geçerek senaryo gereği yaralanan vatandaşları tek tek kurtarmaya çalıştı.

Tatbikata, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Acil Afetler Şube Müdürü Tülay Altuğ, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Akatay ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.

Adıyaman’da UMKE ekip sayısı arttı

Gönüllü gençlerin senaryo gereği yaralı olarak katıldığı tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Müdür Yorulmaz, “5 günlük zorlu bir eğitimi tamamladık. 3 gün teorik 2 gün pratik eğitim verildi. Ekip 2 gün dağda kamp kurdu ve konakladı. 21 arkadaşımız aramıza katıldı. Toplamda 148 UMKE’ci arkadaşımız varken bu sayı 169’a çıktı. Ekip sayısı 9’dan 10’a yükseldi. İlerleyen süreçte bu sayıyı attırmak için gerekli çalışmalar yapacağız” dedi.

UMKE eğitimi alan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Akatay ise konuşmasında, “Biz 3 gün pratik, 2 gün teorik olacak şekilde eğitim aldık. Pratik eğitimimizi bugün tamamladık, teorik eğitimi de 2 gün önce tamamladık. Bugün itibariyle UMKE ailesine katıldık. UMKE’de arazi şartlarında uygun bir şekilde eğitim veriliyor. Dağdan iple sarkma, enkaz altındaki hastaya müdahaleyi öğrendik. Bizler 6 Şubat’ta çok büyük kayıplar verdik. Bu yaralarımızı sarmak adına daha büyük depremlere, sellere afetlere hazırlık adına bizler bugün buradayız” şeklinde konuştu.

Eğitmenlerden UMKE Sorumlusu Muhammed Yıldız ise konuşmasında, “Genel yaşam, tıbbi yaşam ve kampla ilgili UMKE’nin aşabileceği ulaşabileceği her yerde kullanabileceği yöntemlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Toplam 19 konuyu kaplayan genel eğitim verildi. Bu eğitimleri tatbikat ile sonuçlandırdık" diye konuştu.